A3 Napoli-Pompei-Salerno, lavori di manutenzione e chiusure

Autostrade Meridionali comunica che, sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo, in orario notturno, nelle tre notti consecutive di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 novembre, con orario 22-6, sarà chiuso lo svincolo di Napoli Porto, in uscita per chi proviene da Salerno.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Napoli Via Marina.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.