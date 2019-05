CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 9 Maggio 2019, 09:04

Un raptus, un blackout totale trasforma due pitbull domestici in bestie sanguinarie. Che mandano in coma la nonna della loro padroncina dopo averle mangiato metà braccio, quello con il quale tenta di difendersi dai morsi. Nella furia si feriscono anche tre persone intervenute nel tentativo di strappare l'anziana alle fauci dei cani. Via XI Febbraio, Mondragone, primo pomeriggio, da qui parte la chiamata al 118. Di fronte ai soccorritori che si precipitano sul posto si spalanca una scena raccapricciante. La pensionata è esanime in una pozza di sangue, con profonde ferite alla testa, al collo e alle braccia. Dilaniata dalle mascelle a scatto dei molossi. Accanto a lei, ci sono due uomini, di 40 e 33 anni, feriti, ma in modo meno grave. L'unico in piedi è un 41enne, scappato in tempo. È lui a dare l'allarme. Parte la corsa verso la clinica Pinetagrande di Castel Volturno, dove la donna arriva in condizioni disperate. Lucia Aversario, 85 anni, viene operata d'urgenza. Ora è in terapia intensiva e la prognosi è riservata. Ha subito l'amputazione dell'avanbraccio sinistro, mangiato dai cani, i pitbull della nipote, appena 18enne.