Mercoledì 25 Aprile 2018, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2018 09:32

Continuano a cedere le strade della città di Napoli. Questa volta ad essere interessata dal dissesto, è una porzione di via Diocleziano tra Bagnoli e Fuorigrotta che pare abbia iniziato a sgretolarsi a causa di una perdita della fognatura sottostante. La denuncia è arrivata in pomeriggio da un cittadino della zona che ha prontamente allertato i consiglieri della X Municipalità Edvige Mariani ed Antonio Trotta. Immediato l’arrivo sul posto del personale dell’Abc, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco che dopo le dovute verifiche, hanno provveduto a chiudere il tratto di strada interessato. Attualmente anche il percorso del bus di linea C1 dell’Anm è stato deviato per ragioni di sicurezza. I lavori, a quanto si apprende, proseguiranno nelle prossime ore