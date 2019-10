A caccia di tordi nel parco Vesuvio con richiami fuorilegge: denunciati

Sabato 19 Ottobre 2019, 17:19

Facevano "cantare le doppiette al suon del richiamo". Sono stati però beccati dai Carabinieri forestali della stazione Parco di Ottaviano unitamente al Nucleo guardie venatorie e zoofile della Lipu di Napoli. A Somma Vesuviana sono scattate così due denunce per utilizzo di richiamo elettroacustici vietati dalla leggevo conseguente sequestro delle armi e delle cartucce. L'operazione dei militari e dei volontari è scattata dopo alcune segnalazioni anonime pervenute al Raggruppamento Carabinieri forestali Parco e al nucleo Guardie Venatorie e Zoofile della LIPU di Napoli, per antibracconaggio. I volontari della Lipu hanno così organizzato una operazione congiuntaconi militari dell'Arma dopo aver effettuato moltissimi controlli a carico di cacciatori sulla zona di Somma Vesuviana risultati in regola. Ma al secondo obbiettivo segnalato all'interno di una fitta vegetazione nell'area del Parco del Vesuvio hanno udito i suoni di un fonofilo (richiamo elettroacustico vietato dalla legge 157/92) che emetteva il canto del tordo Bottaccio. Avvicinatisi al posto i militari hanno subito fermato e identificato i due cacciatori nonostante il tentativo di fuga. Dopo tutti gli atti di rito venivano sequestrati due fucili, il richiamo vietato e cartucce mentre i due uomini sono stati denunciati a piede libero per esercizio di caccia con mezzi vietati alla Procura della Repubblica competente. L’operazione di stamattina è l’ultima di una lunga serie già portate a segno nei giorni scorsi. Le Guardie della L.I.P.U. nella persona del Coordinatore Regionale delle guardie di Napoli Giuseppe Salzano, fanno notare che non ancora è iniziata la vera migrazione della fauna selvatica e già si è intrapresa una vera a propria corsa contro il tempo per far “Cantare le doppiette a suon di richiamo”, bracconieri intenti ad attirare in massa fauna selvatica per poi abbattere e catturarne quantità indescrivibile creando un vero danno al patrimonio dello stato e ai cacciatori che rispettano le leggi e la natura stessa. Fabio Procaccini, Delegato Provinciale della LIPU di Napoli ringrazia per l’attiva e fattiva collaborazione del Raggruppamento Carabinieri Parchi di Ottaviano sempre in prima linea per la tutela della fauna selvatica.