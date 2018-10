«A Caivano impianto per compost». Mamme subito in rivolta: basta veleni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 09:34

«No alla costruzione di un nuovo impianto di biomassa nella zona Asi di Pascarola, accanto allo Stir. No alla ghettizzazione e all’abuso della nostra terra». Lo stop arriva da cittadini e politici, uniti contro il progetto presentato al Comune dalla Biotech Srl, che prevede la realizzazione e l’esercizio nella zona di Omomorto a Caivano, vicino ai Regi Lagni, di un sito di biometano capace di trattare annualmente 60mila tonnellate di rifiuti urbani e scarti agro-alimentari e 20mila tonnellate di scarti delle potature e assimilabili. In pratica un biodigestore con una fase successiva di compostaggio per l’ottenimento di compost di qualità: un impianto «pulito», dunque, ma ugualmente osteggiato dai cittadini, esasperati da anni di roghi tossici, dalla presenza di tonnellate di ecoballe e di rifiuti stoccati nello Stir di Pascarola e da industrie che emettono fumi velenosi nell’atmosfera.