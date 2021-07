Covid a Calvizzano, il sindaco: «Indice di contagio altissimo, pronti nuovi provvedimenti restrittivi»

«Una situazione estremamente preoccupante». Queste le parole utilizzate, in diretta Facebook, dal sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi (nella foto) per evidenziare ciò che sta accadendo, sul fronte Covid, nel piccolo comune alle porte di Napoli.

«Fino a 10-12 giorni fa avevamo sul territorio cinque persone positive - ha spiegato il primo cittadino - È di oggi la notizia che i positivi sono 52, senza contare i deceduti degli ultimi giorni. Un'impennata e un indice di contagio tra i più alti nella regione. È qualcosa che ci preoccupa e tanto. I medici dell'Asl sono al lavoro per capire il perché di questa impennata».

APPROFONDIMENTI LA SCUOLA Vaccini in Campania, De Luca avverte: «Piano straordinario per... L'EPIDEMIA Variante Delta a Napoli, il presidente dell'Ordine dei medici:... LA VIOLENZA Napoli: maxi rissa tra studenti Erasmus, ​ragazza spagnola ferita a...

Il sindaco Pirozzi ha inviato nuovamente i cittadini a non abbassare la guardia, paventando possibili provvedimenti restrittivi nel caso in cui i dati non dovessero migliorare.