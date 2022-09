A Capri 50 tassisti sanzionati, 30 irregolari: multati dai carabinieri

Capri e Anacapri, 50 tassisti e auto adibite al trasporto controllati dai carabinieri. E 30 sono stati sanzionati. Le violazioni hanno riguardato la mancata esposizione del tariffario, il tassametro spento senza aver rilasciato una ricevuta per tariffa predeterminata, la mancata esposizione del cartellino identificativo del tassista e la mancata esposizione del numero da contattare per eventuali reclami. In più, 14 sono state multate per non aver indossato la cintura di sicurezza.