A Capri una sede dell'agenzia regionale promozione turistica

Martedì 16 Aprile 2019, 12:09

CAPRI - A Capri ci sarà una sede dell'Aretur, l'Agenzia regionale per la promozione ed il turismo, in aggiunta ai tre infopoint. Gli uffici amministrativi apriranno in via Roma, nei locali dell'ex tribunale. E’ stato sottoscritto, presso la Casa Comunale, l’accordo tra il Comune di Capri e l’Agenzia regionale per il turismo, istituita con Legge Regionale n. 18/2014, che prevede l’affidamento in concessione di un locale comunale per le attività amministrative. L’ente, cui è stato affidato dalla Regione Campania il compito di assolvere alle attività di interesse regionale in materia di promozione del turismo, subentrerà agli enti provinciali per il Turismo ed alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, in via di liquidazione. L’accordo tra Comune e Regione consentirà all’isola di Capri di mantenere la continuità dei servizi di assistenza e di informazione turistica, attività irrinunciabili per la valorizzazione del territorio. Resteranno infatti in piena attività i tre infopoint in Piazzetta sotto lo storico campanile, ad Anacapri in via Giuseppe Orlandi e sul porto di Marina Grande, oltre ai nuovi uffici in via Roma.