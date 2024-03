A Coroglio le pioniere della scienza al via i laboratori per grandi e piccoli

In occasione di un weekend straordinario dedicato alle donne che hanno cambiato il modo di vedere il mondo, Città della Scienza si impegna a promuovere e celebrare le menti femminili più brillanti della storia per restituire luce al loro ruolo, non sempre riconosciuto, nel corso dei secoli: scienziate ed artiste, scrittrici e pioniere di tutti i campi del sapere. Grazie a laboratori coinvolgenti e a divertenti esperimenti, piccoli e grandi visitatori avranno l’opportunità di conoscere ed esplorare i traguardi più importanti delle pioniere della scienza e di celebrare il coraggio che tante donne hanno dovuto avere per far riconoscere il loro talento.

L’interactive lab Maria Montessori: alla scoperta dei sensi, attraverso la costruzione di sacchetti sensoriali, consentirà un’emozionante introduzione all’apprendimento tattile per i più piccoli.

Il laboratorio Ritratti di Donne accompagnerà il pubblico in un’avventura creativa e ispiratrice, dove i bambini avranno l’opportunità di scoprire e riconoscere il lavoro e il successo delle donne famose nella storia. Attraverso l’arte del collage, si esploreranno le vite di figure iconiche come Marie Curie e Frida Kahlo. E ancora l’interactive lab Rosalind Franklin: Esplorando il dna ricostruirà come buona parte del merito della scoperta della struttura del DNA va sicuramente anche a un’altra figura, oltre a quelle di Crick e Watson: si tratta della ricercatrice Rosalind Franklin.

Infine, l’affascinante science show Scienza a colori! consentirà di immergersi in un vortice di esperimenti pazzi e colorati, per scoprire la scienza che si cela dietro i colori! Lava lamp, colori in fuga, inchiostri danzanti, gare di pigmenti e tanto tanto divertimento.

Oltre al Museo Corporea, al Planetario e alla mostra Insetti & Co. per il primo fine settimana e fino al 30 giugno, Città della Scienza ospita al Padiglione Galilei “Facciamo un esperimento”: una affascinante mostra interattiva con decine di exhibit sui fenomeni fisici collegati alla nostra percezione pensata per visitatori di tutte le età che vogliono comprendere la scienza che è alla base di tutte le azioni della vita quotidiana e che desiderano capire il modo con cui percepiamo la realtà.