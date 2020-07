Ancora a fuoco le pinete del Vesuvio: pompieri in azione, si sospetta il dolo

Ancora fiamme sul Vesuvio: vigili del fuoco in azione a Torre del Greco. Poco fa è divampato un incendio di vaste dimensioni tra via Boccea e Cappella Bianchini all’interno del parco nazionale del Vesuvio. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco che stanno cercando di domare le fiamme, mentre un’altra si sta recando sul posto per dare man forte.



Non è chiara l’origine ma torna la paura dell’estate di fuoco del 2017 quando i devastanti roghi, che ebbero inizio proprio a luglio, distrassero centinaia di ettari di parco nazionale. Solo ieri, infatti, è divampato un rogo sul Vesuvio in via Ruggiero che è stato prontamente domato dai pompieri. Tuttavia pare sia di natura dolosa e gli inquirenti indagano per risalire ai responsabili. © RIPRODUZIONE RISERVATA