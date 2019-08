A fuoco una serra ai piedi del Vesuvio: fumo e paura, evacuata una casa

Giovedì 1 Agosto 2019, 20:31 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2019 20:35

TORRE DEL GRECO. Panico alle falde del Vesuvio: a fuoco un vivaio in via Giacomo Leopardi, lambita anche una casa adiacente, fortunatamente nessun ferito. Una coltre nera di fumo dalle 19 circa è visibile da diversi punti della città e si è sviluppata a confine tra Torre del Greco e Trecase. In via Giacomo Leopardi si è incendiata una grossa serra per la realizzazione di fuori e piantine, probabilmente per un corto circuito.Sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione Capoluogo, agli ordini del comandante Vincenzo Amitrano, la polizia Mubicipale agli ordini del comandante Salvatore Visone e i vigili del fuoco del comando di Torre del Greco che hanno avviato le operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno lambito anche una casa adiacente alla serra e gli abitanti, circa 5 persone, sono stati fatti evacuare almeno fino al termine delle operazioni.Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei pompieri, la casa non è stata danneggiata. La strada è stata bloccata al transito di veicoli e persone dalle forze dell’ordine perché il fumo, per la combustione anche di plastica e solventi chimici, è altamente dannoso. I carabinieri indagano sulle origini del rogo. Intanto, i cittadini da ogni punto della cotta, la coltre nera davanti al Vesuvio è visibile sia dall’autostrada che dalla Circumvesuviana, sono in allarme temendo possa trattarsi del ritorno dei roghi sul vulcano.