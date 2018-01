A Giugliano la Befana arriva in mongolfiera: sabato lo show della Compagnia dei Folli

Giovedì 4 Gennaio 2018, 13:24 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 13:24

Giugliano. La Befana arriva in mongolfiera, il sei gennaio lo show de 'La Compagnia dei Folli'. Quest’anno le ‘befane’ si esibiranno nella cornice di piazza Annunziata e il loro ‘volo’ sarà messo in scena da ‘La Compagnia dei Folli’. Il tutto si svolgerà il sei gennaio a partire dalle 20:30. La Compagnia dei Folli, nata nel 1984, è una compagnia di teatro di strada e d’immagine, una forma d’arte che ha trae la propria ispirazione ai grandi eventi Rinascimentali, dove il fantastico, la meraviglia erano protagonisti. I Folli raccontano storie e leggende senza tempo attraverso l’uso di trampoli, fuoco, effetti pirotecnici, acrobati sospesi e danzatori su pareti.L’uso di tecniche di nouveau cirque e le pratiche di alpinismo e speleologia applicate agli spettacoli rendono le performance della Compagnia sempre più spettacolari, attori sospesi su cavi d’acciaio e funi elastiche, palloni aerostati fluttuanti, danze su pareti verticali, performance acrobatiche su tessuti, cerchi, cinghie, corde e trapezi creano negli occhi dello spettatore la meraviglia e l’incanto. Macchine scenografiche pirotecniche, proiezioni di luce su sfere trasparenti, abiti di luce, videomapping monumentale si integrano e completano gli spettacoli. Gli artisti porteranno in scena, con una sorpresa fuori programma ideata per l’evento giuglianese, il loro ultimo e sensazionale show “Luce”, uno spettacolo che vede protagonisti la luce, il fuoco, sfere volanti, effetti luminosi, proiezioni su farfalle e su sfere trasparenti, creature dell’abisso leggere e luminose, acrobati leggeri su trapezi e tessuti svolazzanti e luminosi. Il palinsesto degli eventi di “Giugliano Città Natale – Premio G. B. Basile” del Comune di Giugliano prevede sempre per il 6 gennaio alle 18, presso la chiesa di San Pio X, lo spettacolo teatrale “Razzullo e Sarchiapone – La Cantata dei Pastori”, con Benedetto Casillo, Giovanni Mauriello, musiche di Carlo Faiello e regia di Massimo Andrei. Il 5 gennaio, invece, nella chiesa di Sant’Anna in scena l’Accademia Musicale Lilarium con il Concerto dell’Epifania a partire dalle 19:30.