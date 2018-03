CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 20 Marzo 2018, 08:28 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 08:28

Il 12 gennaio scorso erano in nove contro uno, un branco alla ricerca di un pretesto futile per dare sfogo alla violenza fine a se stessa. Agirono davanti alla metropolitana di Chiaiano. Ridussero Gaetano, uno studente di quindici anni, in gravi condizioni con la milza completamente spappolata. A giugno prossimo saranno già davanti ai giudici del tribunale. Per i nove minorenni accusati di lesioni gravissime, con l'aggravante dei motivi futili e dell'essere stati in tanti contro uno, il pubblico ministero Emilia Galante Sorrentino ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. La prima udienza del processo è fissata per il primo giugno. Troppo evidenti le prove secondo l'accusa, e certe le responsabilità degli aggressori che hanno tra i 13 e i 17 anni. Da circa un mese in sette sono in una comunità e due alla permanenza in casa. Devono rispondere non solo della brutale aggressione a Gaetano, ma anche delle percosse ai due cugini che erano con lui e delle minacce di morte rivolte a una delle vittime che riuscì a fuggire e trovare riparo in un bar. Accadde tutto in un venerdì pomeriggio di pieno inverno.