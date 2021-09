​A Ischia meeting con l’Enit: «Turismo e commercio di qualità insieme per il rilancio»

È in programma per martedì 28 settembre alle ore 17.30 al Castello aragonese il workshop «Turismo e retail connubio strategico per il rilancio di una destinazione» organizzato dal consorzio «Ischia Is More», che opera sui mercati per valorizzare il turismo di qualità abbinato alle strategie di destagionalizzazione dell’incoming.

L’appuntamento è scandito da una serie di confronti tematici che saranno introdotti dal presidente dell’Enit, Giuseppe Palmucci; e da Stefano Rizzi, country manager di «Global Blue Italia» (società specializzata nel settore del tax free shopping): discuteranno di prospettive turistiche del sistema Italia e del ruolo che potrebbe avere Ischia.

A seguire, tra focus e tavole rotonde, ci saranno gli interventi di Antonella Bertossi, marketing manager di Global Blue Italia; Marco Malacrida direttore di Str Italia; Antonio De Matteis, ceo di Kiton; Marco Inzerillo, presidente di «Histores»; Michele Sambaldi e Pietro Scaglione, rispettivamente presidente e delegato di «Ischia is More».