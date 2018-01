Venerdì 5 Gennaio 2018, 08:50 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 08:50

Una calza da Guinness dei primati. L'appuntamento con "Befanando 2018" è per stasera, alle ore 18, in via Chiesa a Mugnano. La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, è stata patrocinata dal Comune e organizzata dall'Associazione Nuova Mugnano e dalla Compagnia Mario Scarpetta. La calza, secondo i promotori dell'iniziativa, dovrebbe superare i 60 metri di lunghezza. Per l'occasione sfileranno decine di befane e verrà allestita la Casa della Befana con angolo fotoricordo. Non mancherà un risvolto sociale: calze solidali saranno infatti distribuite alle famiglie meno abbienti del territorio. "Anche quest'anno abbiamo voluto cimentarci con l'allestimento di una calza da record - spiega il presidente della Nuova Mugnano Ciro Clemente - Ma abbiamo previsto anche tante altre sorprese. Invito tutti i cittadini a partecipare, sono certo che non resteranno delusi".