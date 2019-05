Giovedì 9 Maggio 2019, 14:43

La controllata italiana del colosso giapponese Ntt Data assume duecento professioniste a Napoli, mille in tutta Italia. Ntt Data Italia è presente, oltre che all'ombra del Vesuvio, anche a Milano, Roma, Torino, Pisa, Treviso, Genova e Cosenza.La ricerca di talenti è rivolta a numerose figure professionali con diversi livelli di esperienza. Le principali figure ricercate sono neolaureate provenienti da facoltà di ambito tecnico-scientifico, ma sono aperte anche numerose posizioni per sviluppatori più esperti, in ambito Sap e per consulenti senior da inserire nelle sedi di Milano e Roma nell’area consulenza. Ntt Data ha annunciato l’apertura di posizioni dedicate sia a neolaureati che a giovani diplomati con la passione per la programmazione (coding), che l’azienda inserirà nel proprio organico, indirizzandone la formazione e il percorso professionale.Anche l’area Advisory Services sarà interessata da un importante incremento dell’organico: sono infatti 150 le persone che la società ha in programma di inserire nel 2019 solo nel Consulting che con Security e Design compongono la business unit.L'azienda andrà in questo modo ad arricchire le proprie competenze in maniera trasversale e coerente con le esigenze del mercato, con la consueta attenzione alle persone, soprattutto alla popolazione femminile. Le donne, infatti, oggi rappresentano il 30% dell’organico, una percentuale che è destinata a crescere nei prossimi anni, con l’obiettivo di garantire quella diversità di genere che sempre di più porta valore al business.“Stiamo crescendo in Italia sempre più velocemente e acquisire nuovi talenti è per noi un’attività strategica. In futuro saranno sempre più ricercate competenze trasversali che indirizzino l’innovazione, ed è necessario già oggi includere le donne nella ricerca scientifica e nel progresso tecnologico”, commenta Walter Ruffinoni, amministratore delegato di Ntt Data Italia.La società annuncia anche il rinnovo degli investimenti in Italia, accelerando lo sviluppo in ambito intelligenza artificiale, blockchain, data intelligence, industrial Iot e confermando la centralità a livello globale del centro di Ricerca e Sviluppo di Cosenza.L’azienda ha infine annunciato l’ulteriore estensione del proprio impegno a favore delle startup e dell’innovazione sia offrendo alle giovani imprese la possibilità di proporre i propri servizi innovativi alla rete di clienti, sia attraverso investimenti diretti nell’equity di alcune startup selezionate finalizzati all’integrazione dei servizi delle startup nell’offerta aziendale.Ntt Data è presente in oltre 50 Paesi e conta 118mila professionisti, di cui tremila in Italia.