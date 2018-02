Lunedì 19 Febbraio 2018, 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Firenze e, a seguire, Monza e Treviso. Sono queste le province più longeve d'Italia secondo quanto riporta l'Osservatorio Nazionale della Salute nelle Regioni Italiane, in un focus dedicato alle disuguaglianze di salute in Italia. Firenze, con 84,1 anni di aspettativa di vita, fa totalizzare 1,3 anni in più della media nazionale, seguita da Monza e Treviso con poco più di un anno di vantaggio su un italiano medio. Il dato sulla sopravvivenza mette invece in luce l'enorme svantaggio delle province di Caserta e Napoli che hanno una speranza di vita di oltre 2 anni inferiore a quella media nazionale, seguite da Caltanissetta e Siracusa con uno svantaggio di sopravvivenza di 1,6 e 1,4 anni rispettivamente.In Campania nel 2017 gli uomini vivono infatti mediamente 78,9 anni e le donne 83,3. La speranza di vita nel Mezzogiorno dove si attesta a 79,8 anni per gli uomini e 84,