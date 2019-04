Venerdì 5 Aprile 2019, 13:41

Mostre, dibattiti, incontri d’autore, premiazioni. Il programma del 71esimo congresso nazionale della Fiaf, la Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche, si annuncia ricco di appuntamenti per le centinaia di soci e di appassionati che raggiungeranno Napoli da tutta Italia. Sede del congresso, dal 10 al 14 aprile, sarà il Museo Archeologico Nazionale. Aprirà i lavori la conferenza d’inaugurazione in programma il 10 aprile, alle 17,30, dedicata al censimento degli archivi fotografici in Italia, un problema sul quale il nostro Paese è in sensibile ritardo. Parteciperanno Paolo Giulierini, direttore del Mann; Claudio Pastrone, direttore del Centro Italiano della Fotografia d’Autore; Francesca Fabiani, componente della direzione dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione; Barbara Bergaglio, responsabile della sezione Archivi di “Camera”, Centro italiano per la fotografia.L’Associazione Flegrea Photo, uno degli oltre 500 circoli dell’arcipelago Fiaf è stata designata per l’organizzazione dell’evento a Napoli e in Campania. «Siamo orgogliosi che il Consiglio nazionale ci abbia incaricati di organizzare l’evento, ma soprattutto che abbia scelto Napoli - spiega Francesco Soranno, presidente di Flegrea Photo - perché le bellezze di questa città saranno apprezzate dai tanti delegati e appassionati di fotografia provenienti da tutta Italia. Dal punto di vista tecnico, il congresso sarà l’occasione per affrontare le questioni aperte da anni: dai ritardi sulla catalogazione degli archivi fotografici all’ingresso della fotografia a pieno titolo nei musei nazionali più importanti. Da parte nostra, ribadiremo anche la necessità di istituire in Campania un centro sperimentale della fotografia dedicata ai giovani talenti».Tra le mostre fotografiche si segnalano quelle di grandi autori nazionali come Lisetta Carmi (grande autore della fotografia contemporanea 2019); Francesco Comello (autore dell’anno Fiaf); Lorenzo Zoppolato (vincitore Portfolio Italia 2018); Federica Zucchini e Francesca Artoni (Spazio Portfolio) e Oreste Pipolo (Napoli Velata), mentre gli incontri d’autore saranno con noti fotografi campani come Fabio Donato (“50 anni di fotografia”); Aniello Barone (“Per una pedagogia della fotografia”); Antonio Biasucci (“Per un laboratorio irregolare”); Gianni Fiorito (“Una storia tra fotografia e cinema”). Le premiazioni chiuderanno il congresso domenica 13 aprile.La Fiaf, associazione nata nel 1948 con lo scopo di divulgare e sostenere la cultura fotografica in Italia, ha sede a Torino e raggruppa oltre 500 circoli e associazioni locali. E’ presieduta da Roberto Rossi. Nel 2005 insieme al Comune di Bibbiena ha fondato il Centro Italiano della Fotografia d’Autore che si prefigge di evitare la dispersione della produzione più significativa degli autori italiani.Tra i programmi dell’associazione, anche quello di estendere in tutta Italia la rete di “gallerie fotografiche Fiaf” finalizzate a diffondere la cultura fotografica. Tra queste, figura la galleria di Flegrea Photo ospitata nella stazione metro di Gianturco, a Napoli.