L'operazione è scattata in via Don Luigi Guanella a Napoli per la segnalazione di un furto di pneumatici. Lì i poliziotti hanno trovato tre ladri che, alla loro vista, si sono date alla fuga. Il ragazzo di 17 anni che trasportava una ruota è stato bloccato; mentre i complici sono riusciti a dileguarsi. Inoltre la vettura senza la gomma è risultata rubata il 24 dicembre scorso.