Coronavirus: candela e porta semiaperta, a Napoli nasce il presepe della speranza

L'artista presepiale Marco Ferrigno con l'amico Marcellino Angelillo ha realizzato il Presepe della speranza per superare l'emergenza Coronavirus. E così anche se le botteghe della via napoletana dei presepi, San Gregorio Armeno, sono chiuse si fanno sentire i messaggi degli artigiani. «Ho rappresentato i simboli del momento che viviamo. Inoltre ho inserito un altro elemento, quello della candela, perché quella luce rappresenti la speranza per ognuno di noi.... quanto prima e non a caso l' ho voluta in quella porta semiaperta, perché potessimo,un giorno, vederla nella sua totale luminosità come un augurio di uscire prima possibile da questo tunnel.Chiaramente il riferimento parte dalla candela, per arrivare al Cristo che è la vera luce del mondo», spiega Marco Ferrigno. © RIPRODUZIONE RISERVATA