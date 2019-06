Maturità, a Napoli si punta sull’attualità: la voce degli studenti dopo la prima prova

Mercoledì 19 Giugno 2019, 13:35 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2019 13:40

«Non era facile ma è andata». Bene o male la prima prova del nuovo esame di maturità è ormai alle spalle. All’uscita di scuola tutti attaccati al telefonino per aggiornare mamma e papà, qualche nonna invece attende all’uscita di scuola la nipote alla sua prima prova da grande. Moltissimi studenti hanno scelto l’attualità. È quello il tema che ha rispettato le previsioni delle community virtuali più consultate dagli studenti. E nonostante la notte trascorsa a studiare i ragazzi non si concederanno riposi. Dopo pranzo si ritorna sui libri per la seconda prova. Più timori, invece, per la prova orale.