Sabato 9 Giugno 2018, 11:17 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 11:31

Il day after dell'ordinanza sindacale firmata giovedì dal sindaco e in vigore da ieri sera ha portato con sé reazioni molto differenti. Che i comitati dei residenti fossero furiosi per quella mezz'ora in più concessa ai baretti c'era da aspettarselo, ma trovare un bel po' di gestori delusi è una notizia inaspettata.LE PROTESTEGennaro Esposito, presidente del Comitato per la Quiete pubblica e la Vivibilità cittadina (che raggruppa comitati di numerosi quartieri) è sul piede di guerra. Ha organizzato due manifestazioni notturne: «Saremo in piazza Bellini il 15 giugno e in via Mattia Preti il 22 giugno». Inoltre, sta valutando anche «numerose azioni risarcitorie contro il Comune e un ricorso al Tar perché «questa ordinanza ancora una volta grazia i locali a scapito dei residenti». Molto critica anche Caterina Rodinò del Comitato Chiaia Viva e Vivibile: «Come può un'amministrazione anteporre gli interessi economici di alcuni ai diritti di tanti?». Ricorsi al Tar e altre azioni anche per il Comitato Aniello Falcone.GESTORI CONTROL'ordinanza non piace all'associazione «Notti al Centro Antico» fondata da Fabrizio Caliendo e presieduta da Mauro Serino. «Siamo offesi da questa ordinanza che vuole domare il fenomeno della notte anziché curarlo». Puntano il dito contro i controlli chiedendo: «La sicurezza della notte chi la garantirà? Le piazze di spaccio chi le eliminerà? I motorini che sfrecciano investendo ragazzi (se non poliziotti) chi li fermerà? I tamburi, chi li zittirà?».GESTORI PROSoddisfatto il gruppo «Baretti di Chiaia tra Bisignano e Rodinò» che plaude all'estensione dell'orario di chiusura, tuttavia il presidente Aldo Maccaroni insiste su un ulteriore ampliamento delle aree: «Al Vomero restano fuori ancora alcuni luoghi dove si concentra la movida, come piazza Bernini, via Morghen e piazza Vanvitelli». A Chiaia invece mancherebbero via Vittorio Imbriani, via Lomonaco, via Nisco, via Vincenzo Cuoco, piazza Giovanni Amendola, via Achille Torelli, via dei Mille, via Filangieri e via Vittoria Colonna.LA COLLABORAZIONEPer la prima volta nella storia dell'amministrazione comunale un'ordinanza è stata frutto di un lavoro tra parti anche contrapposte e con esigenze diverse. La Commissione consiliare con delega alla Sicurezza urbana presieduta da Claudio Cecere ha infatti coordinato i lavori, incontrato associazioni di categoria dei commercianti, comitati dei residenti, presidenti delle Municipalità, associazioni universitarie e Consulta della notte.