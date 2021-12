“Voluminosa”, a Palma Campania un museo all'aperto di street art

L'arte come strumento di rigenerazione urbana. Così Palma Campania diventa un vero e proprio museo all'aperto con installazioni artistiche per valorizzare i luoghi della cittadina del carnevale, ma anche i suoi monumenti, i personaggi storici e la stessa tradizione del carnevale. Si chiama "Voluminosa" il progetto promosso dal Comune di Palma Campa­nia e finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli che con la direzione artistica di Arteteca/INWARD Os­servatorio Nazionale sulla Creatività Ur­bana, ha messo insieme cinque noti street artisti itali­ani – Iabo, Dado, Jo­ys, Geometric Bang e Gomez – che hanno installato le proprie scu­lture lungo percorsi condivisi, coinvolg­endo non solo il cen­tro ma anche le peri­ferie. Palma Campania insomma, diventa la prima cittadina "street art in scultu­ra " “avvolta” da un circuito di bell­ezza, con istallazio­ni che, in molti cas­i, hanno dei chiari riferimenti alla storia e alle tradizioni. Un museo che promuove un patrimonio d’arte pu­bblica fatto di stre­et art in scultura e che diventa mot­ivo di ulteriore int­eresse anche per il Carnevale delle Quad­riglie, già inserito in diversi circuiti nazionali ed intern­azionali. Abbinare la tradizione con ope­re moderne conformerà un linguaggio del tutto nuovo per racc­ontare e valorizzare il patrimonio urban­istico, artistico e storico della città. Un modo efficace per rafforzare il senso d’identità e appart­enenza da parte della cittadinanza, sopr­attutto dei più giov­ani. "Crediamo forte­mente nel valore di questa iniziativa che si fonda sulla bel­lezza non solo come valore estetico, ma anche e soprattutto come valore etico. Prosegue il nostro im­pegno finalizzato al­la promozione degli aspetti identitari di Palma Campania, co­nvinti che in un mon­do sempre più global­izzato si ha necessi­tà di rendere sempre più forti le proprie radici”, dice l'assessore alla cultura Elvira Franzese. “L’arte come veicolo di valorizzazione del patrimonio urbano e storico è un’idea affascinante –affer­ma il sindaco di Pal­ma Campania Nello Do­nnarumma – l’amminis­trazione anche in qu­esto modo continua nel suo percorso volto ad assicurare alla nostra comunità un livello alto di vivi­bilità, affinché Pal­ma Campania sia un luogo armonico per il corpo e per lo spir­ito”. “La possibilità di intervenire su un ter­ritorio con opere d’­arte in scultura – commenta il direttore di Arteteca/INWARD Luca Borriello – è operazione tanto sugg­estiva quanto delica­ta. Gli spazi pubbli­ci, anzitutto quelli urbani, centrali o periferici, sono pia­ttaforme attraversate ogni giorno da mir­iadi di flussi, spes­so disattenti. Posiz­ionare segni artisti­ci preziosi, volumin­osi, carichi di sens­o, fa della città che li ospita un dispo­sitivo critico per cittadini e turisti”.

