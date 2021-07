A Pompei la messa in memoria di tutti i vigili urbani d'Italia morti per Covid

Memorial Covid-19, a Pompei la messa in ricordo di tutti i vigili urbani d'Italia morti per Covid. Dal santuario della Beata Vergine del Santo Rosario, alle 10 di questa mattina, si elevera' la preghiera per tutti i caschi bianchi deceduti per Covid in Italia, durante la pandemia, onorando la divisa che indossano. Angeli in divisa che hanno rischiato la vita tante volte e, infine, sconfitti da un nemico invisibile, subdolo e, purtroppo, invincibile.

«Continuiamo ad essere presenti ed in prima linea - evidenziano gli organizzatori - nonostante le criticità del sistema. La partecipazione a questo evento dovrà essere un monito per le istituzioni che vantano la polizia di prossimità come la più attenta e puntuale a rispondere alle esigenze degli utenti: rappresentiamo la percezione del cittadino alla sicurezza urbana. Dimostriamo con la nostra presenza, che siamo comunque presenti ed ancora di più, nonostante i rischi».