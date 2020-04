Riabilitazione, riapre oggi il Centro Serapide a Pozzuoli: stop a 700 Cig

Prove tecniche di ritorno alla normalità. Di sicuro una buona notizia per i circa 700 dipendenti del Centro Serapide che da oggi smettono di essere in cassa integrazione. Riaprono le sedi del centro di riabilitazione, quelle di Arco Felice, Toiano, Via Campana a Pozzuoli, Quarto, Villaricca e Mugnano chiuse da fine febbraio. Da oggi vengono nuovamente assicurate una serie di terapie, come la riabilitazione motoria, la logopedia, la telemedicina e la psicoterapia. Riapre anche il semiconvitto. «Riapriamo dopo aver garantito la massima sicurezza sia per i dipendenti che per le migliaia di pazienti che da tempo sollecitavano la ripresa delle attività - spiega Angelo Lubrano, amministratore unico del gruppo - Un segnale di speranza per tutti. La riapertura avviene sulla base delle disposizioni regionali del 9 aprile e rafforzando ulteriormente il protocollo di sicurezza. D’altronde, in questi giorni non abbiamo mai interrotto le attività domiciliari, tra misure di prevenzione che applichiamo in ogni singola operazione che viene svolta a contatto con i pazienti». Il protrarsi delle misure di contenimento della pandemia, in ogni caso, limiteranno gli accessi nelle sale mediche secondo un protocollo interno. Nella struttura, oltre al distanziamento e al contingentamento delle presenze (l’accesso sarà dietro prenotazione e uno per volta), sarà previsto l’obbligo di mascherine, visiere e camici monouso per tutti. Che saranno distribuite nel momento dell’accesso a tutti i pazienti, oltre che ai terapisti e al personale. Al termine di ogni seduta di riabilitazione, è prevista poi la sanificazione dell’ambiente. «Non sono misure inedite, le abbiamo adottate anche nella Rsa del Rione Toiano dove abbiamo ricoverato 38 persone anziane» dice ancora Lubrano.



Il lockdown non ha, in ogni caso, interrotto l’assistenza domiciliare per i malati più gravi. «Qui è stato fondamentale il rapporto di fiducia che c’era tra i pazienti e i singoli operatori: mascherine, tute, guanti, disinfettanti, ogni strumento necessario per ridurre al minimo il rischio di contagio è stato utilizzato. Dall’inizio di questa emergenza, la salute delle persone è stata sempre al primo posto. Non solo quella dei pazienti, ma anche quella degli operatori» continua ancora Lubrano. Zero contagi all’attivo, sia nella Rsa per anziani del Rione Toiano che al Sir per malati psichiatrici di Licola, Fusaro e Casoria, strutture che possono certamente definirsi strutture modello sotto il profilo della sicurezza. La diffusione del virus a livello nazionale, soprattutto tra i complessi sanitari riservati alla permanenza degli anziani, ha per molte settimane tenuto l’allerta al massimo. «Abbiamo lavorato nell’emergenza, introducendo misure drastiche quando ancora non si parlava di pandemia nella Rsa che viene da noi gestita assieme all’Asl Napoli 2 nord. Per prima cosa abbiamo interrotto i contatti con gli esterni, limitando l’accesso ai familiari. All’inizio non è stata facile da digerire ma poi tutti hanno compreso che era la cosa giusta. La salute delle persone è stata al centro di tutte le decisioni che abbiamo preso». © RIPRODUZIONE RISERVATA