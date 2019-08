Domenica 4 Agosto 2019, 15:46

É durata poco la magia delle Universiadi in città, specie in periferia. La fontana in via Argine a Ponticelli - il cui design si deve all’idea dell'artista internazionale Daniel Buren - è stata parzialmente riqualificata qualche giorno prima della kermesse internazionale che ha portato a Napoli migliaia di atleti, e non solo.Per una ventina di giorni l'acqua era tornata a zampillare al centro della rotatoria a ridosso del Palavesuvio e del palazzo che ospita gli uffici della municipalizzata Abc Napoli. Da diversi giorni, però, l'acqua è stata spenta e nella vasca resta solo il calcare. La pittura è già sbiadita dal sole. Gli interventi di manutenzione delle settimane scorse sono stati eseguiti dagli operatori della Napoli Servizi e dell'Abc Napoli. Col ripristino dell'impianto idrico, la pulizia della vasca, il ritinteggio delle superfici, la fontana era stata riconsegnata allo sguardo curioso di migliaia di passanti. Il lavoro, realizzato in virtù delle Universiadi ospitate nella megastruttura di Ponticelli, non ha seguito un progetto specifico opportuno per un’opera d’arte.La fontana mostra, ovviamente, i segni dell'usura e richiederebbe un vero e proprio progetto di riqualificazione per tornare allo splendore dei primi anni Duemila. L'opera “Cerchi nell'acqua” di Daniel Buren fu realizzata, infatti, a partire dal 2002 e ultimata nel 2004. Buren, pittore e scultore francese di fama internazionale, aveva scelto tre colori diversi per la fontana riproducendo il disegno anche sull'adiacente edificio dell'Abc Napoli.In queste settimane non sono mancate le critiche dei residenti. Per tanti la riattivazione della fontana sarebbe stata solo un miracolo delle Universiadi. Ora ne hanno la certezza.