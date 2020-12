Scuole chiuse, flash mob a Sorrento: Torquato Tasso invita De Luca a riaprire

Da Sorrento l'invito di un novello Torquato Tasso al governatore della Campania Vincenzo De Luca per chiedere la riapertura delle scuole. Questa mattina piazza Sant'Antonino è stata teatro di un flash mob per sollecitare la ripresa delle lezioni in presenza.

C'erano bambini e mamme con cartelli e striscioni. Con loro anche l'attore Fulvio Palmieri nei panni del sommo poeta sorrentino Torquato Tasso che invita De Luca a far tornare i ragazzi in classe promettendogli di scrivere «La Scuola Liberata» poema che vedrebbe lo stesso De Luca nel ruolo di protagonista.

Ultimo aggiornamento: 15:01

