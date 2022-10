A Terzigno il premio “Salvatore Emblema”: riconoscimento alle eccellenze del territorio

Il pedagogista Enricomaria Corbi (direttore del dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione Università Suor Orsola Benincasa di Napoli), il professor Bruno Palmieri (referente regionale per le politiche ambientali, beni culturali, promozione artistica politiche sociali e rapporti universitari e per il TFA Sostegno dell’USR Campania), l’ingegner Rosario Bifulco (master ad Harvard e quarantennale esperienza manageriale e imprenditoriale nel settore dell’industria manifatturiera e dei servizi) e il capo della squadra mobile della Questura di Napoli, Alfredo Fabbrocini hanno ricevuto a Terzigno il premio Salvatore Emblema, intitolato al noto pittore vesuviano, scomparso qualche anno fa e maestro delle “trasparenze”, intese come valore estetico ma anche sociale e morale. L’iniziativa si è tenuta presso il museo Matt di Terzigno, alla presenza di un numeroso pubblico, del sindaco Francesco Ranieri e degli assessori Vincenzo Guerriero e Genny Falciano, che è anche vicesindaco. A rappresentare la famiglia Emblema il nipote dell’artista, Emanuele Leone. L’evento ha coinvolto anche le scuole del territorio, con il “premio Emblema per le Scuole 2022” e la presentazione del catalogo della Mostra d’Essenza con la partecipazione degli studenti dell’Istituto “G. Giusti” e dell’Istituto “Striano-Terzigno”: tra questi, anche quelli che hanno partecipato al concorso artistico avendo il privilegio della pubblicazione del proprio lavoro nel catalogo della Mostra, realizzato in collaborazione con il Museo Emblema.