Lgbtq+, a Terzigno uno sportello per consulenza legale e psicologica

Si chiama Codice Rainbow lo sportello di consulenza legale e psicologica in materia di diritti civili e della persona attivo presso il Museo MaTT a Terzigno, pensato come un luogo accogliente e sicuro per tutti, indipendentemente dall'orientamento sessuale, dall'identità o espressione di genere.

Istituito dal Comune e gestito in convenzione dall’Associazione Lgbtq+ Pride Vesuvio Rainbow di Torre Annunziata, lo sportello è aperto tutti i venerdì dalle ore 17 alle ore 19 e offre un servizio di consulenza, assistenza, informativa e supporto alla cittadinanza.

Lo sportello si propone di esplorare, all’insegna dell’integrazione, la complessità dell'identità oltre che di destrutturare gli stereotipi e la disinformazione sulle persone Lgbtq+, creando opportunità per costruire dialoghi e connessioni interculturali.

Si configura anche come punto d’accoglienza e sostegno legale e psicologico per le persone Lgbtq+ migranti, rifugiate e/o richiedenti protezione internazionale.