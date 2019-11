Minori a rischio, il capo della Polizia Gabrielli ​incontra bambini e ragazzi nell'associazione di don Merola

Il Capo della Polizia Franco Gabrielli ha visitato a Napoli la Fondazione «'A voce d' 'e criature», animata da don Luigi Merola nel Vasto. Prima di rispondere alle domande di bambini e ragazzi - l'associazione è frequentata da 120 giovani e giovanissimi dai 6 ai 18 anni - e assistere ad un saggio di musica e danza degli alunni, Gabrielli ha visitato l'ala della struttura destinata alla scuola per pizzaioli, dove ha potuto vedere i ragazzi all'opera.



Don Merola, nel corso del suo intervento, ha ricordato il protocollo firmato tra la Fondazione «'A voce d' 'e criature» e l'ed ha chiesto al capo della Polizia ed alle autorità presenti la collaborazione per fare nascere «una rete» a sostegno dei. «Questa attività - ha detto Gabrielli - è una iniezione di fiducia e di speranza. Se è possibile fare cose del genere in territori complicati vuol dire che è possibile farlo anche in altre zone del Paese».