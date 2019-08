Giovedì 8 Agosto 2019, 13:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque gattini sono stati abbandonati questa mattina a Monte di Procida. Un episodio da condannare, nonostante in estate capiti spesso che incivili decidano di lasciare in strada i propri animali domestici. In questo caso però gli stessi organi dell'amministrazione hanno deciso di prendere carico temporaneamente dei cuccioli. I gattini infatti sono stati portati al Municipio dove è stato annunciato che chiunque sia interessato, può recarsi alla casa comunale per adottarli.