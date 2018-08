Giovedì 23 Agosto 2018, 13:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel corso di servizi per il contrasto dell’inquinamento ambientale, i carabinieri della stazione di Gragnano e gli agenti della polizia locale hanno sorpreso e denunciato per abbandono di rifiuti un 40enne di Giugliano, capocantiere della ditta che sta eseguendo lavori di rifacimento di alcuni marciapiedi in città.in strada erano stati abbandonati 3 metri cubi di materiali edili, considerati rifiuti ingombranti e pericolosi. Parte dell’area su cui insiste il cantiere, pari a 20 mq, è stata sottoposta a sequestro.