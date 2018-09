Domenica 30 Settembre 2018, 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - Perde il controllo dell'auto, abbatte un palo e sfascia l'impianto di videosorveglianza, fugge dall'incidente ma poi si pente e si costituisce. Notte brava per un automobilista di Torre del Greco, nei guai per non essersi fermato a presentare assistenza a eventuali feriti. Tutto è accaduto intorno alle 3 del mattino: l'uomo era al volante di una vettura di grossa cilindrata quando ha svoltato all'interno del parcheggio Bottazzi di via Marconi a Torre del Greco, ritrovo della movida del weekend.Nella curva l'automobilista ha perso il controllo della macchina ed è finito contro la fontana di Nassirya, abbattento un paletto, un traliccio della pubblica illuminazione e distruggendo l'impianto di videosorveglianza che protegge l'area. Dopo aver devastato tutto, l'automobilista è fuggito. Ma altre telecamere dei negozi hanno ripreso la scena, consentendo ai vigili urbani di mettersi sulle tracce del pirata della strada.Il guidatore folle, accompagnato da un avvocato, si è presentato al comando vigili di Torre del Greco. Ora dovrà pagare una multa e risarcire i danni provocati all'arredo pubblico del parcheggio Bottazzi.