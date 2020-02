Napoli, inizia l'abbattimento della Vela Verde di Scampia: «Qui ha vinto la lotta»

«Ha vinto la lotta» recitano gli slogan sulle magliette dei tanti abitanti di Scampia accorsi per assistere all’abbattimento della vela verde.



Dopo 17 anni dall’ultima demolizione per loro è arrivato il giorno tanto atteso. Un risultato raggiunto grazie alla lotta dele dei tanti gruppi locali che in questi anni si sono battuti per dare. Al posto della vela verde sorgeranno nuovi edifici nei quali verranno trasferiti i nuclei familiari. Si proseguirà poi con la demolizione della vela rossa e della vela gialla. A restare in piedi solo la vela azzurra che verrà riqualificata.«Oggi è uno di quei momenti importanti di un viaggio per la giustizia, per la legalità, per i diritti. È una vittoria del Comitato Vele, è una vittoria della città - afferma il sindaco di Napoliche ha dedicato questo traguardo a Vittorio Passeggio, fondatore dello storico comitato - Adesso andremo avanti, la festa sarà finito quando avremo abbattuto tutte le vele tranne una che verrà riqualificata».

