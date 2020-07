Napoli: lavori al serbatoio di Capodimonte, ecco le zone che resteranno senz'acqua

Abc informa che nell’ambito della manutenzione programmata della rete idrica dovrà effettuare un intervento di ottimizzazione del sistema di alimentazione del Serbatoio di Capodimonte. per tale motivo a partire dalle ore 23 di giovedì 16 luglio 2020 e fino alle ore 17 di venerdì 17 luglio 2020 per garantire l’alimentazione al serbatoio cittadino saranno effettuate manovre sul sistema di adduzione che determineranno la temporanea interruzione dell’erogazione idrica alle utenze presenti sulle seguenti strade e aree limitrofe:



VIA NUOVA DETTA CASORIA (aree adiacenti);

CUPA ARCAMONE;

VIA DELLA BUSSOLA E VIA ROSA DEI VENTI (aree adiacenti);

VIA SELVA CAFARO;

VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE (aree adiacenti);

CUPA DEL PRINCIPE;

VIA FRATELLI WRIGHT;

CUPA TAVERNOLA

VIA SAN SALVATORE - VIA GIOVANNI PASCOLI (Comune di Casoria)



Riduzione di pressione con probabile disalimentazione dei piani alti e medio alti nelle ore di punta e fenomeni di trascinamento dei sali depositati nelle condotte, senza alterazione delle caratteristiche di purezza batteriologica, nei quartieri di:



BARRA

PONTICELLI

SAN GIOVANNI A TEDUCCIO

POGGIOREALE

ZONA INDUSTRIALE



Le manovre connesse alla chiusura e alla riapertura delle condotte potrebbero determinare, anche nelle aree limitrofe a quelle direttamente interessate dalle lavorazioni, fenomeni di torbiditá; basterá far scorrere per qualche minuto l’acqua per riottenere le originarie condizioni di limpidezza. Abc napoli si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi che saranno arrecati.





















































