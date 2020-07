Abc Napoli assume 22 giovani: «Guardiamo positivamente al futuro»

Abc Napoli assume 22 giovani: sono state pubblicate le graduatorie finali dei vincitori delle selezioni ad evidenza pubblica avviate nel 2019. Entro il prossimo mese di settembre l'azienda speciale assumerà con contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato, addetti di agenzia front/back office, dopo una selezione tra candidati appartenenti alle «categorie protette» (disabili, vedove e orfani del lavoro). È quanto si legge in una nota.

Con queste assunzioni i dipendenti di Abc supereranno nuovamente quota 500. «Rafforzeremo ulteriormente i servizi all'utenza anche in vista di un prossimo ampliamento dei confini della nostra gestione ai comuni del Distretto Napoli - spiega il commissario straordinario Sergio D'Angelo - Un'azienda che assume, è un'azienda che guarda positivamente al futuro, che si pone obiettivi a lungo termine, che dimostra vitalità. Se poi quest'azienda è pubblica, come quella che guido, ed opera nel Mezzogiorno d'Italia, queste caratteristiche assumono un valore maggiore. Diritti dei lavoratori e sfide innovative, dalla piattaforma digitale ai validi supporti per l'utenza, sono stati i saldi principi di Abc in questi anni».

