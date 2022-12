Abc Napoli, l'auditorium dedicato a Giuseppe Bruno

Da oggi nella sede di Abc Napoli c'è l’auditorium Giuseppe Bruno.

Con una cerimonia toccante, alla presenza dei figli è stato commemorato l’ingegnere Giuseppe Bruno, guida dell’Acquedotto di Napoli dal 1992 al 2001. Lo hanno ricordato la presidente Alessandra Sardu, il responsabile del cerimoniale del Comune di Napoli Umberto Zoccoli a nome del sindaco Manfredi e Il presidente dell'Eic - Ente Idrico Campano Luca Mascolo.

Il direttore di Abc Sergio De Marco, nel suo intervento, ha evidenziato la grande partecipazione di dipendenti, pensionati e collaboratori dell’azienda, a testimonianza dell’affetto e della stima che li ha legati a Bruno come istituzione ma, e maggiormente, come uomo. La cerimonia si è conclusa con un dettagliato ricordo fatto dai presenti e la scopertura della targa da parte dei figli di Bruno, Carmen e Salvatore.

«Era doveroso ricordare con un gesto così la passione con cui Bruno per anni si è dedicato al suo impegno professionale - ha spiegato Mascolo - Nella sua figura indimenticabile si riconoscono le virtù di un amministratore pubblico. Onestà, trasparenza, disponibilità al dialogo, visione strategica ed operativa, dedizione totale per il suo lavoro. Un paradigma al quale tutti coloro che concepiscono la politica come servizio devono ispirare la loro azione quotidiana. Un uomo che ha lasciato un segno indelebile di cui sentiamo tutti la mancanza».