Abele Hivett, napoletano eritreo travolto e ucciso da una Jeep alle isole Cayman

Eritreo, ma da sempre vissuto a Napoli, Abele Hivett è stato travolto da un’auto alle isole Cayman. Lacrime e dolore ai Quartieri spagnoli in cui Abele ha vissuto sin dall’infanzia. A travolgerlo un 36enne con una Jeep Cherokee, risultato positivo al test dell’alcool, denunciato successivamente per omissione di soccorso La Jeep è stata rintracciata successivamente dalla polizia in una zona a nord dell’isola.

Abele era con la sua bici elettrica quando è stato travolto. Il suo desiderio era quello di aprire un bar sulla spiaggia ai Caraibi. Secondo quando riportato dalle strutture sanitarie del posto, le ferite riportate sono sarebbero state insanabili.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social per Abele: «Un altro angelo vola in Paradiso! Buon viaggio Abele Hivett, riposa in pace amico mio», si legge in uno dei tanti messaggi per lui.