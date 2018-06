Mercoledì 6 Giugno 2018, 18:40 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 18:40

Questa mattina gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Vicaria-Mercato insieme al personale del reparto prevenzione crimine Campania hanno denunciato in stato di libertà T.L. 64enne, S.A., 44enne, e P.T. 41enne, tutti e tre con pregiudizi di polizia, per il reato di detenzione di merce contraffatta ai fini della vendita.In occasione degli incessanti servizi predisposti in zona i poliziotti hanno scoperto, in via Fazzini, zona Maddalena, un deposito pieno di sacchi di plastica di vari colori, all’interno dei quali sono stati rinvenuti oltre mille capi di abbigliamento, dai giubbotti alle t-shirt, costumi, polo di varie marche, quali Blauer, Adidas, Nike, Armani, Colmar, Monclear, Lacoste e altri.