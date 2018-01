Abusa della cugina dopo la disco, lei trova in borsa gli indumenti intimi. «Cosa mi hai fatto?» «Un approccio»

Giovedì 4 Gennaio 2018, 14:42 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 14:42

MARANO. Doveva essere una serata di festa, da passare con gli amici in una delle tante discoteche del litorale flegreo, e invece la notte tra il 25 e il 26 dicembre si è trasformata in un incubo per una ragazza di Marano. Alessia (nome di fantasia) ha 22 anni e, come tanti suoi coetanei, decide di festeggiare il Natale in un locale di Pozzuoli. Con lei quattro amici ai quali, all'ultimo momento, si aggiunge il cugino 25enne Giovanni (nome di fantasia). Proprio quel cugino, con cui è cresciuta, l'avrebbe poi violentata finendo così in manette.Lo stupro si sarebbe consumato nell'autovettura del giovane, alle prime luci dell'alba del 26 dicembre. Il 25enne, che aveva bevuto meno alcol rispetto al resto del gruppo, si era offerto di accompagnare a casa alcuni ragazzi della comitiva. Rimasto solo in auto con la cugina, che era in evidente stato di ubriachezza e di semincoscienza, l'avrebbe prima svestita e poi avrebbe abusato di lei. Non è ancora chiaro se la violenza sia avvenuta nei pressi dell'abitazione di Alessia o se in qualche strada isolata di Marano o dell'hinterland, dove Giovanni potrebbe essersi appartato.La giovane, rientrata a casa ancora sotto l'effetto degli alcolici, impiega non poche ore per ricostruire gli eventi della sera precedente. I ricordi, in un primo momento, sono confusi e le scene tutt'altro che nitide. Alessia accusa dolore nelle parti intime e non ha ancora smaltito gli effetti dei drink bevuti nel locale. Col passare delle ore, però, le tornano alla mente alcuni particolari. Si rende conto che qualcosa non quadra. Troppe stranezze, troppe le cose su cui rimugina. Quegli strani dolori, ad esempio, e gli indumenti intimi ritrovati nella sua borsa. Decide così di contattare un'amica, tra quelle presenti in discoteca, che le riferisce però di non aver notato nulla di strano. La sensazione che qualcosa di brutto fosse realmente successo, tuttavia, non abbandona Alessia, che a quel punto rompe gli indugi e decide di chiedere spiegazioni, attraverso whatsApp, al cugino. I due si scambiano diversi messaggi. Giovanni nega di aver abusato di lei, ma tra le righe le fa intuire che c'era comunque stato un avvicinamento. Un approccio intimo da non rivelare a nessuno.I toni utilizzati dal ragazzo sono minacciosi, ma Alessia non si perde d'animo e, ancora sotto choc, decide di confidarsi con la mamma e, in un secondo momento, con una esperta psicologa. Le tre, qualche giorno dopo, si recano dai carabinieri della locale Compagnia, dove Alessia racconta ai militari quel che l'è accaduto e sporge denuncia contro il familiare. I carabinieri avviano immediatamente le indagini: ascoltano le testimonianze di chi era con lei quella sera, acquisiscono le chat dal cellulare di Giovanni e sequestrano l'auto e gli abiti indossati dal 26 enne la notte di Santo Stefano. Le successive analisi sul veicolo evidenziano la presenza, su uno dei sediolini, di materiale organico, frutto - secondo quanto accertato dagli investigatori - di un recente rapporto sessuale.Un'ulteriore prova per gli inquirenti, insomma, che la mattina del 31 dicembre sottopongono a fermo il il presunto violentatore, che viene poco dopo trasferito nel carcere di Poggioreale. Le accuse nei suoi confronti sono pesanti: violenza sessuale aggravata, lesioni e minacce. L'arresto di Giovanni è stato convalidato nella mattinata di ieri dal gip della Procura Napoli Nord.