Abusi edilizi al Giardino delle Rose, condannato ex dirigente del Comune di Lettere

La prescrizione «cancella» gli abusi edilizi, ma l'ex capo dell'ufficio tecnico del Comune di Lettere non evita la condanna. Ieri sera, la Corte d'Appello di Napoli si è pronunciata sulla vicenda che aveva riguardato «Il Giardino delle Rose», locale che sorge in via Depugliano, proprio di fronte al castello medievale di Lettere. Una serie di abusi edilizi, secondo l'accusa, praticamente «nascosti» con la complicità dell'ufficio tecnico del Comune di Lettere e scoperti, invece, dai carabinieri nel corso di indagini a 360 gradi sull'attività comunale. Per l'imprenditore Ugo Lauriello, assistito dall'avvocato gragnanese Gennaro Somma, è arrivata la prescrizione a cancellare le accuse di abusi edilizi.

Ad essere contestati erano i lavori effettuati in un terreno situato nelle immediate vicinanze del locale, dove erano stati realizzati vari gazebo, uno stagno artificiale, un ponticello e altre strutture in cemento ritenute totalmente irregolari dagli inquirenti perché le opere edilizie erano state realizzate in un'area vincolata, come è vincolato in realtà tutto il territorio di Lettere. Lavori che erano serviti all'imprenditore per ampliare il locale. In primo grado, per Lauriello era arrivata la condanna, che ieri è stata annullata per sopraggiunta prescrizione dai giudici d'appello. Con lui a processo erano finiti anche due ex dipendenti comunali letteresi. Per Sabato Fontana, l'ex capo dell'ufficio tecnico del Comune di Lettere coinvolto praticamente in altre inchieste della Procura di Torre Annunziata ed oggi in pensione, è arrivata la conferma della condanna a un anno e mezzo di reclusione per abuso d'ufficio. È stato, invece, assolto con formula piena l'altro ex dipendente comunale Luigi Gaglione, condannato in primo grado e accusato anche del reato di falso ideologico: anche lui assistito dall'avvocato Somma, ha ottenuto invece l'assoluzione con formula piena da tutte le accuse.

Tra rinvii e trasmissioni di atti da un palazzo di giustizia all'altro, sono in piedi altri due procedimenti importanti che riguardano Lettere e i ristoranti della cittadina del castello, entrambi con l'accusa originaria di lottizzazione abusiva. Il primo procedimento vede a giudizio l'imprenditore edile in pensione Antonio Passarelli, che secondo l'accusa aveva costruito addirittura una piscina semiolimpionica in pieno centro cittadino. L'altro, invece, ha portato un anno fa al sequestro del noto ristorante Paradiso, anche in quel caso con aumenti di volumetrie più che sospetti per ampliare cucine, parcheggi e struttura ricettiva, addirittura tagliando una «fetta» di collina. Nel corso delle indagini, accanto agli abusi edilizi e all'abuso d'ufficio, erano stati ipotizzati anche i reati di corruzione nei confronti di alcuni dipendenti dell'ufficio recnico che, sfruttando la documentazione taroccata con il sigillo della Soprintendenza, avrebbero autorizzato a suon di mazzette una serie di lavori poi risultati totalmente illegittimi. Vicende, queste, ancora al vaglio dei giudici.

