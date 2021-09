Abusi edilizi in Costiera con garage e case illegali: 5 denunciati

I Carabinieri di Agerola nell'ambito di specifici servizi di contrasto alle violazioni delle norme edilizie ed ambientali, hanno denunciato in stato di libertà 5 persone in due distinte operazioni. Nella prima operazione i militari dell'Arma - nelle pertinenze di un'abitazione privata - hanno sequestrato una tettoia in legno abusiva ed un masso in calcestruzzo realizzati senza le prescritte autorizzazioni.

Denunciato in stato di libertà il proprietario dell'immobile e del terreno. Nella seconda operazione di servizio i Carabinieri hanno invece denunciato a piede libero 4 persone. I denunciati sono comproprietari di un fondo dove sono stati realizzati abusivamente tre locali adibiti a garage e uno adibito a casa vacanze. Le opere abusive - in fase di realizzazione e non ancora ultimate - sono di circa 500 metri quadrati. Gli immobili sono stati sequestrati.