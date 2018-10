Mercoledì 10 Ottobre 2018, 13:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARANO - Abusivismo edilizio, blitz dei carabinieri della Compagnia di Marano, intervenuti in via Mallardo, a due passi dal cimitero comunale. I militari dell'Arma, coadiuvati dai tecnici comunali, hanno rilevato una serie di abusi. Un capannone di grandi dimensioni, infatti, era stato suddiviso e trasformato nel corso degli anni in sette mini appartamenti, tutti abusivi e tutti regolarmente occupati. I mini appartamenti sarebbero sorti diversi anni fa, ma fino a ieri nessuno era intervenuto per accertare e sanzionare gli abusi. I proprietari degli immobili sono legati da vincoli fdi parentela ad alcuni esponenti della criminalità organizzata.