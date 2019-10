Domenica 6 Ottobre 2019, 11:26 - Ultimo aggiornamento: 06-10-2019 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abusi edilizi, a Marano denunciate tre persone. Stavano costruendo, in un terreno di via Cupa Castello Scilla, un'abitazione, un muro di recinzione e una piscina senza alcuna autorizzazione comunale. Un vero e proprio appartamento era sorto nel container. Un prefabbricato rimovibile che, come una sorta di matrioska, occultava ciò che veniva realizzato all'interno. I titolari del suolo e gli operai al lavoro sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Marano. Le opere abusive sono state sequestrate. La vicenda è al vaglio anche della Direzione distrettuale antimafia. Il marito della titolare del terreno è legato infatti da vincoli familiari con importanti esponenti della criminalità organizzata di Marano.