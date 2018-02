Abusò di due fratellini nel parco dell'orrore: condannato l'orco di Caivano

Martedì 20 Febbraio 2018, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 20-02-2018 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato condannato a otto anni l'orco di Caivano che per quattro anni ha abusato di due fratellini di 9 e 12 anni. La vicenda nacque dieci anni fa, quando l'uomo, vicino di casa dei ragazzini, iniziò le sue azioni di violenza fisica e psicologica prima a danno della sorellina più grande e poi - per quasi cinque anni - anche sul fratello.Ieri però la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli Nord è stata perentoria. Otto anni con interdizione perpetua dalla potestà genitoriale e dai pubblici uffici, divieto di avvicinarsi alla famiglia dei due ragazzi, ai luoghi frequentati dai bambini e una condanna provvisionale di diecimila euro.«È un primo passo - dichiara l'avvocato della famiglia Giovanni Sibilio - ma dobbiamo aspettare gli altri due gradi di giudizio. Purtroppo l'appello non ci sarà prima di quattro o cinque mesi, ma nel frattempo possiamo dirci soddisfatti della sentenza espressa. Ai due fratelli – uno dei quali adesso è maggiorenne – sono stati causati danni irreparabili e nessuna sentenza di condanna, nessuna somma, restituirà loro quella pace e quella serenità antecedente ai fatti. Gli orrori subiti non potranno mai essere cancellati».