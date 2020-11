Abusi sessuali in Africa, assolto il prof napoletano della onlus Mamafrica

Dal 6 aprile del 2019 fino a due giorni fa, il professor Enzo Liguoro non ha potuto allontanarsi da casa, nel centro storico di Pollena Trocchia. Detenuto, ai domiciliari, in attesa di una sentenza che il tribunale di Nola è riuscito a emettere in tempi relativamente brevi, vista la difficoltà di un dibattimento teso a verificare fatti avvenuti in un altro continente e almeno sei anni fa. Malgrado le abissali distanze spazio-temporali, al termine di un processo che non ha subito battute d’arresto nonostante la pandemia, due sere fa il collegio D presieduto da Lucio Aschettino (giudici a latere Alessandra Zingales e Raffaele Muzzica) ha emesso sentenza. Ed è una assoluzione con formula piena quella ottenuta dal professor Liguoro, presidente onorario della onlus internazionale Mamafrica che da oltre un ventennio rappresenta un ponte tra l’Italia e il Togo, dove l’associazione gestisce una casa d’accoglienza per bambini orfani e un ospedale al servizio dei più poveri. Per i giudici bruniani, dunque, «il fatto non sussiste» e nel respingere la richiesta di condanna a 9 anni avanzata dalla Procura, hanno ordinato la scarcerazione dell’imputato. Finisce, per ora, un incubo che ha gettato ombre su un’associazione con sedi in diverse città d’Italia, sostenuta da svariate amministrazioni locali e diventata, nel tempo, un punto di riferimento per la solidarietà verso quelli che Liguoro ha sempre definito «gli ultimi tra gli ultimi», ovvero i bambini senza risorse e senza famiglia ai quali Mamafrica ha fornito e fornisce istruzione, assistenza medica e una famiglia, quella dei volontari.

Il giudizio di primo grado mette un punto alla vicenda che portò all’arresto di Liguoro e a una tempesta mediatica tesa a screditare la sua onlus che più volte aveva attaccato le politiche del Viminale, retto all’epoca da Matteo Salvini, in materia di immigrazione. Un ragazzo, che era stato ospite dell’orfanotrofio dal 2007 al 2014 e ne era stato poi allontanato per cattiva condotta, denunciò il professore per abusi sessuali. Raccontò di aver taciuto per anni perché minacciato d’essere privato anche del cibo. Una storia agghiacciante che raccontò prima in Ghana, presso l’ambasciata, e poi confermò alla Mobile di Napoli. Il 6 aprile il gip di Nola dispose, su quella base, gli arresti domiciliari per il fondatore oggi 73enne di Mamafrica.

Collegato in videoconferenza con il palazzo di giustizia di Nola, il ragazzo ha poi confermato la sua versione dei fatti. Ma i giudici hanno inteso approfondire non solo le circostanze della denuncia, ma anche la credibilità della presunta vittima. E lo hanno fatto studiando, oltre gli atti d’accusa, anche gli elementi raccolti dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Antonio Zobel. Foto, mail, chat compongono la lunga memoria difensiva che ripercorre i mesi in cui fu sporta la denuncia e quelli precedenti, quando all’interno dell’associazione s’era creato un clima di veleni e tensioni tra le operatrici, dette «madrine». Una di loro era stata oggetto di forte contestazione da parte delle altre per avere riservato attenzioni particolari a uno degli ospiti e aver soggiornato con lui in un hotel a 5 stelle di Lomé. Agli atti ci sono i messaggi sul gruppo whatsapp dei volontari, ma anche quelli che la donna aveva precedentemente inviato a Liguoro, nei quali descriveva come un «approfittatore intenzionato solo a spillarle denaro» il giovane che poi accuserà il professore di pedofilia. In seguito, il livore della «madrina» andò a riversarsi sul presidente della onlus reo, a suo avviso, di non averla difesa dalle altre volontarie. Questo l’antefatto in seguito al quale, accompagnato proprio da quella donna, il 23enne firmò la denuncia. Ma non è tutto. Dal dibattimento è emerso anche che subito dopo quell’esposto, la donna fondò a sua volta una onlus e tentò di trasferire ospiti e risorse da Mamafrica alla sua associazione. Tutto ciò, assieme al tenore di vita del giovane togolese, inspiegabilmente cresciuto dopo la denuncia, deve avere indotto i giudici a mandare assolto Liguoro. Ma per leggere le motivazioni occorrerà aspettare almeno sessanta giorni.

