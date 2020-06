Abusi su bimba di dieci anni, è caccia all'orco nel Napoletano

Ha dieci anni la piccola Ilaria (nome di fantasia) e sarebbe stata vittima di abusi sessuali. Ripetute molestie da parte del compagno della nonna paterna, un uomo poco più che 50enne che ha fatto perdere le proprie tracce dopo aver appreso della denuncia presentata ai carabinieri. L'uomo è attualmente ricercato dai militari dell'Arma. È stata la bimba, residente a Marano, a raccontare tutto alla mamma, commessa in un market della città. La donna, in piena emergenza Covid-19, ha continuato a svolgere la sua attività lavorativa all'interno del negozio di alimentari e così, con le scuole chiuse, avrebbe più volte lasciato la piccola alla mamma del padre, da cui era separata già da diverso tempo. Gli abusi sarebbero stati consumati, in più di un'occasione, proprio nell'abitazione della nonna di Ilaria, un appartamento nel vicino comune di Qualiano. Il presunto orco avrebbe approfittato dell'assenza della donna, impegnata in svariate commissioni, per abusare della bambina. Nei giorni scorsi la piccola avrebbe confidato tutto alla madre. Un racconto choc, che ha indotto i genitori a sporgere denuncia ai carabinieri di Qualiano e a richiedere una visita specialistica ai medici del Santobono e successivamente del Cardarelli. Sulla piccola è stato già eseguito un tampone vaginale che ha dato esito negativo.

LEGGI ANCHE Padre uccide i figlioletti e si getta dal ponte

Agli assistenti sociali che le hanno parlato, subito dopo la visita specialistica, Ilaria avrebbe riferito che il compagno della nonna la legava al letto e le toccava le parti intime. L'uomo avrebbe praticato con lei anche altri giochi erotici. Una storia di ripetuti abusi sessuali che sarebbero andati avanti per diverse settimane, forse mesi. Il racconto di Ilaria sarebbe stato minuzioso, ricco di particolari ed è tuttora al vaglio degli inquirenti. La piccola - che sarà seguita anche dai servizi sociali nel comune in cui risiede - è a casa della mamma e non potrà essere avvicinata dalla nonna paterna, almeno fino a quando il quadro investigativo non sarà più chiaro. Il presunto orco, intanto, si è dato alla macchia ed è tuttora ricercato dalle forze dell'ordine. Chi conosce i genitori di Ilaria riferisce di un contesto familiare apparentemente normale. «È gente semplice, alla buona - riferisce chi conosce la famiglia della piccola - La mamma della bimba lavora, si dà da fare tutto il giorno per portare avanti la casa e assicurare il meglio alla figlia. Non conosciamo però la famiglia del padre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA