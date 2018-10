Abusi su ex guida, prima udienza: il Comune si costituisce parte civile

Lunedì 1 Ottobre 2018, 12:25

Prima udienza di oggi, nel Palazzo di Giustizia di Napoli, sui presunti abusi sessuali ai danni di Grazia Gagliardi, ex guida del sito turistico «Napoli Sotterranea», che vede nella veste di imputato il presidente della struttura turistica, Vincenzo Albertini. Il collegio A della quinta sezione ha accolto la costituzione di parte civile del Comune di Napoli, rappresentato dall'avvocato Marco Muzzo. Presente, in aula la ex guida. Assente invece l'imputato.L'udienza di oggi è stata caratterizzata dai dubbi sollevati dalla difesa di Albertini, gli avvocati Maurizio Zuccaro e Sergio Pisani, riguardo la querela presentata dalla ex guida, rappresentata dall'avvocato Alessandro Eros D'Alterio. Dubbi fugati dai giudici in una mezz'ora al termine della quale è stata dichiarato valida la denuncia. Il collegio A della quinta sezione ha poi rinviato al prossimo 26 novembre l'interrogatorio di Grazia Gagliardi e di un pizzaiolo.«Non ci sarei voluta essere, oggi, qui», ha detto Grazia ai giornalisti davanti al palazzo di Giustizia dove un gruppo di giovani ha organizzato un sit in di sostegno con magliette contro gli abusi sulle donne e con uno striscione. «Il prossimo 26 novembre sarò ascoltata, sarà una giornata lunga. Sarà ascoltato anche un altro testimone, un pizzaiolo», ha aggiunto la 33enne. A chi le ha chiesto perchè ha denunciato, Grazia ha risposto che «non poteva stare zitta. Non so abbassare la testa - ha sottolineato - forse ci ho impiegato troppo tempo per metabolizzare quanto ho subito, ma non mi pento. Mi dispiace solo avere perso il lavoro. Lavoro ancora in ambito turistico ma quel posto mi ha dato tanto, ci sono stata 4 anni che hanno un significato particolare. L'imputato si dice estraneo ai fatti? Che cosa dovevo avere in testa per inventarmi una simile situazione?», ha detto infine Grazia per la quale la costituzione di parte civile da parte del Comune, «è un fattore importante e un appoggio in più».