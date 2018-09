Abusiva ma operativa: sequestrata officina, denunciato titolare per smaltimento illecito rifiuti speciali pericolosi

Venerdì 21 Settembre 2018, 12:06

POLLENA TROCCHIA. Un’officina meccanica completamente anonima - risultata priva delle dovute e necessarie richieste autorizzative rilasciate dagli enti locali predisposti - ma che al contrario, operava a tutto regime: scoperta e sequestrata dai carabinieri forestali della stazione di San Sebastiano al Vesuvio.I controlli sono partiti a seguito di diverse segnalazioni, nonché servizi di prevenzione e controllo per il contrasto dei reati ambientali, disposti dal comando provinciale di Napoli.Quando ieri, nel tardo pomeriggio, i militari dell’arma forestale hanno eseguito il blitz all’interno dell’officina meccanica, in via Dante Alighieri, la piccola attività era a pieno regime lavorativo, i carabinieri hanno eseguito un controllo dei luoghi – scarichi e smaltimento rifiuti speciali – nonché all’intera documentazione relativa al rilascio dei permessi autorizzativi per poter lavorare. All’esito dell’intera attività, l’officina è stata chiusa poiché risultata totalmente abusiva. Non solo. Il titolare, un 39enne, non aveva nessuna documentazione che gli consentisse lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi prodotti dalla sua stessa attività; questi è stato, quindi, deferito all’autorità giudiziaria per gestione illecita di rifiuti.