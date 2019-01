Abusivi alle Salicelle, sul Comune la scure della Corte dei Conti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 21 Gennaio 2019, 08:56

Case occupate abusivamente, canoni e indennità mai versati in alcuni casi addirittura da decenni. Nel mirino della Procura della Corte dei Conti della Campania finiscono il Rione Salicelle di Afragola, al centro delle attenzioni del ministro degli Interni Matteo Salvini durante la visita di venerdì scorso nella città delle otto bombe del racket, e il rione Toscanella a Napoli. Si tratta di quartieri difficili, dove è forte la presenza anche della criminalità organizzata, finiti al centro di due fascicoli della magistratura contabile, chiamata a fare luce sui mancati incassi da parte delle amministrazioni competenti. Indagine ancora alle prime battute. Sgomberare le case in mano ai clan è una delle missioni che si è dato il vicepremier. Ma già da tempo il fenomeno è sotto i riflettori delle Procure. I fascicoli sul Rione Salicelle e sulla Toscanella seguono quello sulle case occupate dai clan nel Parco Verde di Caivano. Proprio questa settimana, dopo le indagini dei carabinieri, su delega della Corte dei Conti, sono stati emessi gli inviti a dedurre sulle pigioni non incassate. Chiamati per i chiarimenti ex amministratori e funzionari del Comune di Caivano.IL CASO NAPOLIAlla Toscanella i canoni e le indennità di occupazione non pagati fino a giugno 2018 ammontano a circa 160 milioni di euro. Una voragine che il Comune, attraverso la sua partecipata NapoliServizi, sta cercando di recuperare. Tra dicembre e gennaio sono stati inviati 24mila avvisi di diffida che valgono anche ai fini dell'interruzione dei tempi di prescrizione. Le case popolari della Toscanella sono quelle del post-terremoto dell'80. Dovevano servire come ricovero temporaneo per gli sfollati, per essere destinate, poi, all'abbattimento e alla ricostruzione con materiali più moderni. Alcuni edifici sono andati giù, altri palazzoni, invece, sono rimasti in piedi e sono attualmente occupati da famiglie legittime assegnatarie, ma anche da abusivi. «Siamo qui dall'83 raccontano i residenti Hanno costruito i primi 50 alloggi nuovi e poi si sono fermati. Stiamo aspettando da anni gli altri 196».